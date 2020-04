Honor Play 4T arriverà il 9 aprile assieme alla versione “Pro”

La presentazione è stata rinviata a questo giovedì, 9 aprile, ma la vera novità è che Honor Play 4T non arriverà solo: il nuovo medio gamma dell’azienda cinese sarà accompagnato da una versione “Pro” che dovrebbe differenziarsi per diversi dettagli della scheda tecnica.

Il nuovo Honor Play 4T Pro è stato certificato dal TENAA ed arriverà con un display OLED con risoluzione in Full HD+ dotato di notch per ospitare la fotocamera anteriore da 16 MP. La versione “standard”, invece, si presenterà con uno schermo IPS LCD in HD+ con un foro nell’angolo in alto a sinistra e selfie-cam integrata da 8 MP.

Non saranno le uniche differenze tra i due device. Honor Play 4T avrà due fotocamere posteriori da 48+2 MP e sarà disponibile nelle configurazioni di memoria RAM e storage interno da 4+64 e 6+128 GB. Il “Pro”, invece, conterà su una tripla cam sul retro (48+8+2 MP) e su configurazioni da 6+128 e 8+256 GB.

In entrambi i casi è prevista la presenza a bordo di un Kirin 810, così come identica dovrebbe essere la capacità della batteria, probabilmente da 4.000 mAh e con supporto alla ricarica rapida a 22.5 W. Dal punto di vista delle dimensioni le differenze dovrebbero essere minime, vedremo se anche il rapporto screen to body non cambierà troppo.