Xiaomi Mi Max 3 e Mi 8 Lite stanno ricevendo Android 10 stabile e MIUI 11

Ottima notizia per i possessori di Xiaomi Mi Max 3 e Mi 8 Lite: entrambi gli smartphone, in queste ore, stanno ricevendo un nuovo aggiornamento che porta con sé Android 10 nella sua versione stabile e, di conseguenza, anche l’ultima release dell’interfaccia proprietaria, la MIUI 11.

Più nel dettaglio il riferimento va alla build V11.0.1.0.QEDMIXM per Xiaomi Mi Max 3 e alla V11.0.1.0.QDTMIXM per il Mi 8 Lite. Vale la pena segnalare che in entrambi i casi sono presenti anche le patch di sicurezza Android aggiornate al mese di febbraio 2020. L’aggiornamento è in fase di roll out su scala globale e, pertanto, i primi riscontri stanno arrivando anche in Italia.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la notifica via OTA, possibile scaricare i file della ROM sia per Xiaomi Mi Max 3 (fastboot e recovery) che per il Mi 8 Lite (fastboot e recovery). Nel changelog ufficiale, comunque, non vengono menzionati ulteriori dettagli.

Vale la pena ricordare che sia Xiaomi Mi Max 3 che Xiaomi Mi 8 Lite sono arrivati sul mercato con Android Oreo out of the box: entrambi hanno ricevuto Android Pie poco più di un anno fa e, pertanto, si tratta del secondo major update.

