Samsung Galaxy S7 e S7 Edge dicono addio alle patch di sicurezza Android

Quattro anni dopo l’arrivo sul mercato, finisce il supporto software per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. Dopo aver ricevuto le patch di sicurezza Android relative al mese di marzo (il roll out ha toccato anche i modelli ancora in circolazione in Italia), il top di gamma di inizio 2016 è stato eliminato dalla lista ufficiale dei dispositivi del produttore coreano abilitati a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza.

Non si tratta di certo di una scelta sorprendente, anzi: Samsung Galaxy S7 e S7 Edge hanno rispettato in pieno le premesse da questo punto di vista, passando diversi mesi fa agli aggiornamenti trimestrali prima del definitivo addio alle patch di sicurezza. I due smartphone cadono così di fatto nell’oblio, Samsung rilascerà nuovi aggiornamenti solo nel caso di gravissime falle che non sembrano, comunque, essere all’orizzonte.

Vale la pena ricordare che, oltre alla puntualità degli update di di sicurezza, Samsung Galaxy S7 e S7 Edge hanno ricevuto nel tempo anche due major update: arrivati con Android Marshmallow 6.0 di serie, meno di un anno dopo hanno potuto aggiornarsi a Lollipop (gennaio 2017) e poi ancora ad Oreo (nel giugno del 2018). Insomma, tutto secondo programma.

