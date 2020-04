iPhone 12: nuove conferme sulle specifiche delle quattro varianti in arrivo

La gamma iPhone 12 sarà composta da quattro smartphone con due modelli “base”, che andranno a sostituire iPhone 11, e due modelli Pro, che andranno a sostituire iPhone 11 e 11 Pro. In queste ore, a chiarire ulteriormente quelle che saranno le specifiche tecniche dei nuovi iPhone in uscita in autunno arriva un nuovo leak.

Tutti e quattro gli iPhone 12 in uscita potranno contare sul SoC Apple A14 con supporto al 5G. Al momento, non ci sono ancora conferme sulla memoria RAM ma è probabile che la gamma Pro avrà almeno 2 GB di RAM in più rispetto ai modelli base (6 vs 4 GB). Per tutti e quattro i nuovi smartphone di Apple ci sarà un notch più piccolo e il debutto di un nuovo Face ID.

Confermate anche le dimensioni. I due modelli base avranno, rispettivamente, un display da 5.4 e 6.1 pollici mentre i due modelli Pro avranno display da 6.1 e 6.7 pollici. Per ora non ci sono informazioni in merito alla tecnologia utilizzata per i display (potrebbero essere tutti OLED). Per quanto riguarda il comparto fotografico, ci saranno due fotocamere per gli iPhone 12 e tre fotocamere più un sensore Lidar per i Pro.

Ricordiamo che Apple sta per lanciare il nuovo iPhone SE2/iPhone 9 e che i nuovi iPhone 12 dovrebbero arrivare in ritardo rispetto alle tradizionali tempistiche a cui ci ha abituati la casa di Cupertino.