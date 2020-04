MacBook Pro: nuova variante da 14 pollici in arrivo nelle prossime settimane

Apple potrebbe aggiornare molto presto la sua gamma MacBook Pro andando ad affiancare alla recente versione da 16 pollici, presentata pochi mesi fa, anche un aggiornamento che andrà a sostituire l’attuale modello da 13 pollici. Questa nuova versione del MacBook Pro introdurrà la nuova tastiera Magic Keyboard e potrà contare su processori Intel Core di decima generazione Ice Lake.

La novità più interessante dell’aggiornamento potrebbe però essere legata alle dimensioni del display. Il nuovo MacBook Pro, che prenderà il posto dell’attuale modello da 13 pollici, potrebbe presentare un display da 14 pollici, avvicinandosi al modello da 16 pollici presentato nei mesi scorsi ed allontanandosi dal nuovo MacBook Air da 13 pollici, svelato poche settimane fa.

Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale sull’incremento delle dimensioni per il display del nuovo MacBook Pro in arrivo. Secondo le indiscrezioni emerse sino ad oggi, in ogni caso, il passaggio al display da 14 pollici potrebbe essere un’ipotesi concreta anche nell’ottica di una completa riorganizzazione della gamma MacBook.

Il nuovo MacBook Pro, che andrà a sostituire l’attuale modello da 13 pollici, verrà presentato, probabilmente, a maggio. Ulteriori dettagli arriveranno, quindi, a brevissimo.

In attesa di maggiori novità sulla gamma MacBook Pro, vi lasciamo alcune delle principali offerte dedicate ai modelli da 13 e 16 pollici attualmente sul mercato: