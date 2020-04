Samsung Galaxy A50: disponibile un nuovo aggiornamento software, ancora nulla di fatto per Android 10

Samsung ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per il suo Samsung Galaxy A50, il mid-range che è stato uno degli smartphone più venduti della casa coreana nel corso del 2019 e che ancora oggi rappresenta un buon prodotto per chi cerca un device di fascia medio-bassa con una scheda tecnica completa.

Il Samsung Galaxy A50 è ancora in attesa dell’aggiornamento ad Android 10 (già disponibile su altri mid-range come A40) e l’update in corso di distribuzione in queste ore, a sorpresa, continua ad essere basato su Android Pie 9.0 e sulla prima versione della One UI. Al momento, non ci sono ancora conferme in merito alle tempistiche di rilascio del nuovo major update.

L’aggiornamento in corso di distribuzione in queste ore introduce esclusivamente le patch di aprile 2020 senza apportare ulteriori novità o ottimizzazioni al mid-range. Chi ha un Galaxy A50, quindi, dovrà attendere ancora un po’ prima di poter registrare l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 10. Ricordiamo che il major update per il Samsung Galaxy A50 era atteso per la fine del primo trimestre del 2020 ed è poi stato spostato al mese di aprile. Maggiori dettagli, quindi, potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

