iPhone 12: nuovi dettagli sul possibile spostamento della data di uscita

Si continua a parlare del possibile spostamento della data di uscita dei nuovi iPhone 12. Secondo rumors di alcuni giorni fa, Apple starebbe valutando la possibilità di posticipare il lancio dei nuovi smartphone a causa delle difficoltà legate all’emergenza Coronavirus in Nord America e in Europa. Al momento, non ci sarebbero problemi di produzione per i nuovi smartphone (a differenza di quanto registrato dall’entry level iPhone 9).

Secondo nuovi rumors, i futuri iPhone 12 arriveranno entro fine 2020. Al momento, infatti, è stato smentita una recente indiscrezione che ipotizzava uno spostamento della data di uscita dei nuovi smartphone della casa di Cupertino alla prima parte del 2021. La nuova gamma di iPhone, che potrà contare anche sul 5G, dovrebbe arrivare in autunno. Probabilmente, il lancio dei nuovi iPhone 12 si completerà tra ottobre e novembre e non a settembre come avviene solitamente con il lancio dei nuovi device di Apple.

La presentazione ufficiale, in ogni caso, dovrebbe continuare ad essere programmata per il mese di settembre. La situazione, in ogni caso, è in costante evoluzione e le cose potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane anche sulla base dell’evoluzione che registrerà la pandemia di Coronavirus. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati all’arrivo dei nuovi smartphone della gamma di Cupertino.