OnePlus 8 e 8 Pro: svelata la data di presentazione | Ufficiale

Dopo diverse indiscrezioni nel corso delle ultime settimane, OnePlus ha confermato oggi in via ufficiale quella che sarà la data di presentazione dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro. I due smartphone della casa cinese saranno svelati, tramite una presentazione in diretta streaming, nel corso del prossimo 14 di aprile.

Molto probabilmente, le vendite dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro inizieranno, quindi, nella seconda metà del mese di aprile. Anche in Italia, probabilmente esclusivamente online, sarà possibile comprare i nuovi smartphone entro la fine del prossimo mese. Maggiori dettagli in tal senso dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Da notare, inoltre, che almeno per ora non è ancora confermato il debutto del nuovo OnePlus 8 Lite, il “mid-range” che come abbiamo visto nei giorni scorsi potrebbe arrivare sul mercato con il nome di OnePlus Z. Lo smartphone, stando ad alcuni rumors, potrebbe debuttare soltanto in un secondo momento, probabilmente nel corso del mese di maggio.

Ricordiamo che sia il OnePlus 8 che la sua variante Pro arriveranno sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 865 mentre il Lite potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 1000. Ulteriori aggiornamenti sulla nuova gamma di smartphone di OnePlus arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutte le novità.