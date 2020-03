TIM presenta la sua prima offerta 5G con Giga illimitati

Nel corso della giornata di oggi, TIM ha annunciato la disponibilità della nuova offerta TIM Advance 5G UNLIMITED. Si tratta della prima offerta 5G con Giga illimitati (in Italia) che l’operatore propone ai suoi utenti. La tariffa è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale di TIM, dai già clienti oppure dai nuovi clienti (con o senza portabilità del numero).

Con TIM Advance 5G UNLIMITED si potranno sfruttare minuti, SMS e Giga illimitati in Italia. In aggiunta, senza costi aggiuntivi, ci saranno 250 minuti al mese dall’Italia all’estero, 12 GB al mese in roaming in UE, 3 GB al mese in roaming extra UE e le opzioni LoSai e ChiamaOra. A completare i vantaggi di TIM Advance 5G UNLIMITED c’è la possibilità di abbinare uno smartphone a rate a partire da 0 Euro al mese.

TIM Advance 5G UNLIMITED è disponibile per tutti con un costo periodico di 39,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. E’ previsto un costo di attivazione di 9 Euro. Ricordiamo che TIM ha anche altre opzioni per accedere alla rete 5G come la tariffa TIM Advance 5G, che offre 50 GB in 5G a 29,99 Euro al mese, oppure l’opzione 5G On che costa 10 Euro al mese e può essere attivata dai clienti che hanno già un’offerta attiva.