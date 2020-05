TIM: tornano le offerte da 50 GB, ecco chi le può attivare

TIM ripropone nuove offerte con almeno 50 GB di traffico dati in 4G ogni mese. Si tratta di tariffe “operator attack” che possono essere attivate nei rivenditori dell’operatore già a partire dall’inizio della settimana. La prima offerta che segnaliamo si chiama TIM Supreme New e mette a disposizione minuti illimitati e 50 GB al costo di 5,99 Euro al mese.

L’offerta in questione è attivabile da chi passa a TIM da Iliad e da alcuni operatori virtuali (attenzione, sono esclusi Fastweb, Kena Mobile, ho. Mobile, Lyca Mobile, Very Mobile, CoopVoce, Tiscali, BT Enia Mobile, DigiMobil e Welcome Italia). Con 2 Euro in più al mese è possibile aggiungere ulteriore 20 GB al mese all’offerta portando il bundle totale a 70 GB ed il costo periodico a 7,99 Euro.

Da segnalare, inoltre, che TIM propone anche TIM Steel Pro. Anche in questo caso, si tratta di un’offerta con minuti illimitati e 50 GB ma il costo periodico è di 7,99 Euro al mese. L’offerta in questione è attivabile da chi passa a TIM da Fastweb, CoopVoce, Tiscali, BT Enia Mobile, DigiMobil e Welcome Italia).

Per le offerte accessibili a tutti i clienti, a prescindere dall’operatore di provenienza, invece, sarà necessario valutare le meno convenienti proposte elencate sul sito dell’operatore.