Huawei Enjoy Z è ufficiale, SoC MediaTek e supporto al 5G

Huawei ha svelato oggi in Cina il nuovo Huawei Enjoy Z. Si tratta di un nuovo smartphone 5G che monta il SoC MediaTek Dimensity 800, realizzato con processo produttivo a 7 nm e dotato di quattro core Cortex A76 e quattro core Cortex A55. Lo smartphone, per ora, è destinato al solo mercato cinese ma in futuro potrebbe essere proposto da Huawei anche in Europa.

Il nuovo Huawei Enjoy Z monta un display da 6.5 pollici con risoluzione Full HD+, notch a goccia e refresh rate di 90 Hz. Ad affiancare il MediaTek 800 troviamo 6/8 GB di memoria RAM e 64/128/256 GB di storage interno oltre ad una batteria da 4.000 mAh. Lo smartphone presenta anche una tripla fotocamera posteriore.

Il sensore principale è da 48 Megapixel e presenta apertura F/1.8 ed EIS. A completare la configurazione del comparto fotografico troviamo un sensore grandangolare da 8 Megapixel e un sensore per le macro da 2 Megapixel. La camera frontale è da 16 Megapixel. E’ presente un sensore di impronte digitali sul lato.

Il nuovo Huawei Enjoy Z arriva sul mercato con Android 10 e con la EMUI 10.1. In caso di commercializzazione in Europa, il nuovo smartphone di Huawei non avrà i servizi Google. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno di certo nel corso dei prossimi giorni.