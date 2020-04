Nuove offerte TIM di aprile 2020: 50 GB a partire da 5,99 Euro al mese

Per il mese di aprile 2020 iniziato da pochi giorni, TIM ha rinnovato le sue offerte “operator attack” che possono essere attivate dai clienti che rientrano nei target fissati dall’azienda. Al momento, a causa della chiusura dei negozi, le offerte saranno attivabili esclusivamente via call center o in modalità telematica dai clienti che verranno contattati dall’operatore.

Tra le offerte disponibili troviamo TIM Supreme New che mette a disposizione minuti illimitati e 50 GB in 4G al costo di 5,99 Euro al mese. Quest’offerta è attivabile da chi passa a TIM da Iliad, PosteMobile, Fastweb ed altri operatori virtuali che non utilizzano la rete TIM (ho. Mobile esclusa). Quest’offerta prevede anche la possibilità di richiedere un’opzione da 20 GB al mese a 2 Euro che porterebbe il bundle complessivo a 70 GB ed il costo mensile a 7,99 Euro.

C’è poi da considerare anche TIM Steel Pro. L’offerta include minuti illimitati e 50 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese. Quest’offerta è attivabile esclusivamente da chi passa a TIM da un operatore virtuale che utilizza la rete TIM con la sola eccezione di Kena Mobile. Considerando la particolare situazione d’emergenza, chi è interessato a passare a TIM può provare a richiedere l’attivazione di una di queste offerte tramite il servizio Passa a TIM con Operatore.