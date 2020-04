Amazon Prime Day 2020 a rischio a causa del Coronavirus

Anche Amazon si prepara a rinviare un evento a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus che ha oramai raggiunto quasi tutto il mondo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’azienda americana starebbe valutando di rinviare il Prime Day 2020, l’evento che propone sconti e promozioni di vario tipo che dovrebbe tenersi nel corso del prossimo mese di luglio.

Al momento, Amazon non ha confermato le indiscrezioni ma l’ipotesi della cancellazione del Prime Day 2020, con la possibilità di organizzare un evento simile nel corso dei mesi successivi, appare davvero concreta. Come già accaduto in passato, il Prime Day comporterebbe una rapida crescita degli ordini da parte degli utenti e, quindi, andrebbe ad aumentare i rischi per il personale di Amazon, in particolare nei magazzini e nei vari centro di logistica, che sarebbero chiamati ad un enorme lavoro extra.

Per questo motivo, il Prime Day 2020 di luglio sarebbe a forte rischio. Probabilmente, Amazon aspetterà ancora qualche settimana per capire come si evolverà la situazione nei vari mercati internazionali prima di prendere una decisione definitiva. Di certo, al momento ci sarebbero già vari piani alternativi all’evento di luglio.

Maggiori dettagli sul Prime Day di Amazon dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.