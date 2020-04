Nokia 9.3 PureView si farà ma il debutto è ancora lontano

Dopo le ultime novità presentate nelle scorse settimane, il marchio Nokia guarda al futuro ed al lancio del nuovo top di gamma che dovrebbe chiamarsi Nokia 9.3 PureView. Il progetto, già da tempo, è al centro di rumors ed indiscrezioni ma il suo debutto ufficiale sembra essere ancora molto lontano.

Secondo le ultime informazioni apparse online in queste ore, il nuovo Nokia 9.3 PureView non arriverà prima del secondo semestre del 2020. L’emergenza internazionale legata alla pandemia di Coronavirus potrebbe, inoltre, causare un ulteriore ritardo nel lancio. Lo smartphone, molto probabilmente arriverà soltanto nella parte finale dell’anno.

Il nuovo Nokia 9.3 PureView arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 865 e con il supporto al 5G con l’obiettivo di porsi alla pari degli altri top di gamma Android arrivati sul mercato in questi mesi. Molto probabilmente, il nuovo flagship di Nokia presenterà un comparto fotografico molto articolato nel tentativo di sfidare gli attuali camera-phone sul mercato.

Per il momento, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sul nuovo Nokia 9.3 PureView. Il progetto, di certo in sviluppo, è ancora lontano dal suo debutto ufficiale ma potrebbe iniziare a far parlare di sé, con indiscrezioni legate alla sua scheda tecnica. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.