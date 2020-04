Huawei prepara la gamma Nova 7, tra le specifiche il SoC Kirin 985

Huawei dovrebbe presentare la nuova gamma di smartphone Nova 7 nel corso del mese di aprile. Secondo un insider cinese, che ha diffuso la notizia sul social Weibo, la nuova famiglia di smartphone verrà presentata il prossimo 23 aprile per poi arrivare nei negozi cinesi a partire dal successivo 28 aprile.

La gamma Nova 7 sarà composta da tre smartphone (nova 7 se, nova 7 e nova 7 Pro) con prezzi che compresi tra i 2000 e i 4000 Yuan (250-500 Euro). Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, le informazioni emerse sino ad ora sono ancora poco chiare. Il Nova 7 dovrebbe presentare il SoC Kirin 985 mentre il 7 se dovrebbe avere il Kirin 820 e il 7 Pro potrebbe presentare il Kirin 990. Solo il Pro, inoltre, avrà il display OLED mentre tutti e tre gli smartphone dovrebbero presentare il foro sul display.

Per quanto riguarda l’Europa, invece, non ci sono grosse novità da segnalare. Gli smartphone potrebbero arrivare in Europa con nomi diversi nel corso dei prossimi mesi. Naturalmente, non ci sarà la certificazione Google e i dispositivi dovranno accontentarsi dello store App Gallery e dei nuovi Huawei Mobile Services.

Ricordiamo che in Europa, lo scorso anno, Huawei ha portato il Huawei Nova 5T, smartphone dotato di certificazione Google e del SoC Kirin 980 che offre ottime prestazioni ad un prezzo di circa 300 Euro.