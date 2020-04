Smartphone in offerta su Amazon a meno di 200 Euro: le migliori proposte di oggi

Oggi domenica 5 aprile, Amazon propone diverse soluzioni per chi è alla ricerca di uno smartphone di buona qualità e non vuole spendere più di 200 Euro. In questo caso, spendere poco non vuol dire rinunciare ad un ottimo smartphone in grado di garantire prestazioni più che soddisfacenti.

Tra le migliori offerte del momento troviamo il Motorola G8 Plus con Snapdragon 665, 4 GB di RAM e 64 GB di storage e con un display con notch a goccia da 6.3 pollici e risoluzione Full HD+. Lo smartphone è in offerta a 199 Euro ed è venduto e spedito da Amazon, con consegna prevista martedì 7 aprile effettuato l’ordine oggi.

Tra gli smartphone in offerta su Amazon a meno di 200 Euro troviamo anche due prodotti di Honor. Si tratta di Honor 10 Lite e Honor 20 Lite, disponibili rispettivamente a 155 e 176 Euro. Entrambi gli smartphone hanno il Kirin 710. La differenza principale è rappresentata dalla RAM, limitata a 3 GB per il 10 Lite mentre il 20 Lite arriva a 4 GB. Entrambi gli smartphone sono venduti e spediti da Amazon.

Non può mancare, naturalmente, il Redmi Note 8T. Lo smartphone è dotato del SoC Snapdragon 665. L’offerta che vi segnaliamo riguarda la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage che viene proposta ad appena 160 Euro.