OnePlus 8 e 8 Pro si mostrano in nuove foto reali confermando alcune specifiche del display

In attesa della presentazione ufficiale, in programma il prossimo 14 aprile, i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro si mostrano nuovamente online. Questa volta si tratta di foto dal vivo che ci mostrano il display dei due smartphone della casa cinese e che ci confermano, ancora una volta, l’adozione della soluzione con foro per la fotocamera singola anteriore, in sostituzione del notch e della camera anteriore a scomparsa.

Come confermano anche le foto che alleghiamo qui di seguito, i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro presenteranno display diversi tra loro. Il Pro sarà leggermente più grande (6.55 contro 6.78 pollici) e potrà contare su di un refresh rate più elevato (90 Hz contro 120 Hz). Entrambi i display presenteranno pannelli con tecnologia AMOLED, oramai irrinunciabile per tutti i top di gamma. Ricordiamo che entrambi i nuovi smartphone di OnePlus potranno contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 e sul supporto 5G mentre ci saranno alcune differenze per la scheda tecnica.

Oltre ai nuovi 8 e 8 Pro, nelle prossime settimane ci sarà anche il debutto del “mid-range” OnePlus 8 Lite che potrebbe chiamarsi OnePlus Z. Lo smartphone in questione presenterà specifiche completamente differenti rispetto ai due smartphone che debutteranno il prossimo 14 aprile, a partire dal modello di SoC che sarà un MediaTek Dimensity 1000.