Xiaomi Mi Note 10 Lite: avrà 5 fotocamere, ecco le specifiche

Xiaomi si prepara a lanciare il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite che andrà ad affiancarsi all’ottimo Xiaomi Mi Note 10, lanciato sul finire dello scorso anno e divenuto rapidamente uno dei migliori camera-phone sul mercato e il punto di riferimento indiscusso della fascia media per chi cerca uno smartphone dalle eccellenti qualità fotografiche.

Secondo le prime informazioni, il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite potrà contare, come il Mi Note 10, su 5 fotocamere posteriori ma non avrà il sensore da 108 Megapixel. Il nuovo smartphone potrà, infatti, contare su di un sensore da 64 Megapixel che sarà affiancato da altri quattro sensori (due da 8, uno da 5 e uno da 2 Megapixel). Per il momento, non ci sono ancora informazioni più dettagliate sul comparto fotografico del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Lo smartphone dovrebbe presentare specifiche molto simili al Mi Note 10 con il SoC Snapdragon 730g e un display AMOLED da 6.4 pollici di diagonale con notch a goccia e risoluzione Full HD+. Dovrebbe tornare anche l’ottima batteria da 5.260 mAh. Lato software ci sarà Android 10 con MIUI (l’aggiornamento è in arrivo su Mi Note 10 nelle prossime settimane).

In attesa del debutto ufficiale del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite, ricordiamo che lo Xiaomi Mi Note 10 è disponibile su Amazon a meno di 400 Euro.