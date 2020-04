Nel suo piccolo, anche Nokia 1 Plus riceve Android 10 (Go Edition)

Il nuovo corso Nokia è stato da sempre caratterizzato da un’attenzione particolare agli aggiornamenti software, accompagnata da una comunicazione efficace da questo punto di vista da parte di HMD Global. Oggi arriva l’ennesima conferma, visto l’annuncio relativo alla partenza del roll out di Android 10 (anche se in versione Go) su Nokia 1 Plus.

Ad ufficializzare il major update sull’entry level è stato, come di consueto, Juho Sarvikas, CPO di HMD Global. Il dirigente, tramite un tweet, oltre a ricordare le tante nuove funzionalità che renderanno lo smartphone “nuovo di zecca”, ha anche condiviso la lista dei mercati che riceveranno da subito l’aggiornamento.

Anche stavolta non è compresa l’Italia ma in questo caso si tratta di una scelta logica considerato che sono stati preferiti i paesi considerati “in target” con lo smartphone (la lista completa la potrete trovare qui). In ogni caso viene specificato che in queste ore sarà coinvolto il 10% di questa lista, entro il 2 maggio si arriverà al 50% e per lunedì 4 maggio questa prima fase del roll out sarà completato. Soltanto a quel punto dovrebbero essere coinvolti altri paesi, tra cui anche l’Italia.

Il fatto stesso che Nokia 1 Plus giri su Android Go lascia intuire le specifiche da entry-level che lo caratterizzano. Lo smartphone è in vendita su Amazon, ecco il link: