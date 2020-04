L’audio di Honor V30 Pro non è gran cosa secondo DxOMark

Honor V30 Pro è stato uno degli ultimi top di gamma lanciati nel 2019: i giudizi sono stati più che positivi, diversi i punti di forza di uno smartphone che più in particolare ottenne ottimi giudizi da DxOMark nella recensione della fotocamera (ne parlammo in modo più approfondito in questo articolo).

Proprio il portale specializzato ha invece bocciato il comparto audio di Honor V30 Pro. Il flagship del produttore cinese ha infatti ottenuto una valutazione complessiva pari a 59 punti che lo piazza soltanto al 15esimo posto nella classifica degli smartphone analizzati fino ad oggi (e non sono tantissimi…): insomma, un risultato un filo superiore a quello ottenuto dal Realme X2 Pro qualche settimana fa e lontanissimo dai 76 punti dello Xiaomi Mi 10 Pro che guida la graduatoria.

A pesare in modo deciso sul giudizio finale è soprattutto la riproduzione audio che ha ottenuto un punteggio bassissimo, 54 punti. La presenza di un unico speaker, le tonalità basse insufficiente e i volumi elevati in sofferenza a causa della compressione ben oltre il dovuto sono le cause di una valutazione così insufficiente. Per contro, la registrazione ha ottenuto 74 punti (tra i risultati più alti in assoluto) ma non è servita ad alzare granché la media.

Per leggere la recensione completa dell’audio di Honor V30 Pro vi basterà cliccare su questo link.