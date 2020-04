Samsung Galaxy S20: nuova colorazione in arrivo per tutte le varianti

Samsung si appresta a rinnovare la gamma di varianti cromatiche della famiglia Samsung Galaxy S20 che, ricordiamo, è composta da S20 e S20+ (disponibili sia in versione 4G che 5G) e dal top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra, disponibile solo con il supporto 5G ed acquistabile in appena due colorazioni (Black e Grey).

Nel corso delle prossime settimane, Samsung porterà sul mercato europeo anche la nuova colorazione bianca che sarà disponibile per tutta la gamma Samsung Galaxy S20. Questa nuova versione dovrebbe essere disponibile in Europa già nel corso del mese di maggio. Al momento, non è chiaro se la colorazione bianca arriverà su entrambe le versioni (4G e 5G) di S20 e S20+. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

La nuova colorazione bianca dovrebbe essere l’unico aggiornamento in programma per la gamma Samsung Galaxy S20. La nuova famiglia di top di gamma della casa coreana è disponibile, ad oggi, con le colorazioni Black, Grey, Pink e Blu (queste ultime due non disponibili su S20 Ultra).

Dopo la nuova versione bianca di S20, in casa Samsung si inizierà a lavorare al lancio dei prossimi flagship, i nuovi Galaxy Note 20, attesi sul mercato internazionale a partire dal prossimo mese di agosto.

