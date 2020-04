Xiaomi Mi Note 10 Lite: ecco le prime informazioni sul prezzo di vendita

Nel corso della giornata di domani verrà svelato in via ufficiale il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite (oltre a nuovi smartphone Redmi per il mercato europeo). Lo smartphone in questione sarà un’evoluzione diretta dell’attuale Mi Note 10, uno dei principali punti di riferimento della fascia media, soprattutto per quanto riguarda autonomia e comparto fotografico.

Il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite riprenderà quasi tutta la scheda tecnica del Mi Note 10 ma con un comparto fotografico che, pur conservando 5 camere posteriori, sarà meno estremo. In queste ore sono arrivate le prime conferme sul prezzo di vendita del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Lo smartphone dovrebbe arrivare in Europa con un prezzo di poco superiore ai 300 Euro. Al momento, non ci sono conferme sulla dotazione di RAM e storage del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite per il mercato europeo mentre è confermata la presenza del SoC Snapdragon 730G, di un display da 6.47 pollici con tecnologia AMOLED, foro per la camera anteriore e risoluzione Full HD+ e di una batteria da 5.260 mAh.

Appuntamento a domani 30 aprile per la presentazione ufficiale del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite e delle altre novità che Xiaomi presenterà per la sua gamma di smartphone in Europa. Continuate a seguirci per saperne di più.