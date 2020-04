Nokia 9.3 PureView e Nokia 7.3 in arrivo nei prossimi mesi, ecco le prime informazioni

HMD Global si prepara, finalmente, ad espandere la gamma di smartphone Nokia. Dopo la recente presentazione del Nokia 8.3 5G, infatti, la casa finlandese ha in programma anche il lancio dei nuovi Nokia 9.3 PureView e Nokia 7.3, rispettivamente il nuovo top di gamma e il nuovo mid-range del marchio.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda organizzerà un evento di lancio per i nuovi Nokia 9.3 PureView e Nokia 7.3 nel corso del terzo trimestre del 2020, ovvero tra luglio e settembre. L’evento in questione si svolgerà, probabilmente, sul finire dell’estate prossima e prenderà il posto della conferenza dell’IFA di Berlino, evento che potrebbe essere cancellato a causa dell’emergenza sanitaria.

Il nuovo Nokia 9.3 sarà un top di gamma a tutti gli effetti e potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865. Prevista anche la presenza di un comparto fotografico molto ambizioso con cui lo smartphone punterà a diventare il nuovo riferimento del settore dei camera phone.

Per quanto riguarda il Nokia 7.3, invece, le informazioni sono al momento limitate. Lo smartphone potrebbe adottare un SoC della famiglia Snapdragon 7xx senza però presentare il supporto al 5G (Snapdragon 720/730). Maggiori dettagli sui nuovi progetti in arrivo per la gamma di smartphone Nokia dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.