Honor Play 4T Pro è ufficiale con tripla cam posteriore e Kirin 810 a bordo

Accanto alla versione standard, di cui abbiamo parlato in modo approfondito qui, è stato ufficializzato anche Honor Play 4T Pro. Come facilmente intuibile si tratta di un device dalle specifiche tecniche leggermente superiori ma che ha in comune col “fratello minore” un eccellente rapporto qualità-prezzo. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Il display di Honor Play 4T Pro è un OLED con diagonale da 6.3″ e risoluzione in Full HD+. Il rapporto di forma e quello screen to body restano invariati (19,5:9 e 90,17%) anche se in questo caso scompare il foro sullo schermo per far spazio ad un più classico notch a goccia, con una fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.0) al suo interno, e viene integrato anche il sensore per le impronte digitali.

Si sale di livello anche per quanto riguarda il SoC, in questo caso un Kirin 810 accompagnato da 6 o 8 GB di memoria RAM e da 128 GB (espandibili) di storage interno. C’è poi una fotocamera in più sul posteriore, ai sensori da 48 e 2 MP si aggiunge un grandangolare da 8 MP (f/2.4). La batteria, inoltre, resta da 4.000 mAh ma stavolta può contare sul supporto alla ricarica rapida. Da segnalare anche la versione 3.0 della GPU Turbo, riservata però alla variante da 8+128 GB.

Salgono, ovviamente, i prezzi: Honor Play 4T Pro, disponibile nelle colorazioni Magic Night Black, Blue Water Emerald, Icelandic White, sarà venduto a 1.499 e 1.699 yuan (195 e 220 euro) nelle versioni con 6 o 8 GB di memoria RAM.