Samsung Galaxy Tab S6 Lite confermato dal sito ufficiale, ecco le specifiche

Samsung si prepara ad avviare le vendite del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite, tablet di fascia media che la scorsa settimana è brevemente apparso anche su Amazon. La casa coreana ha aggiunto un nuovo riferimento al dispositivo mettendo online alcune pagine di supporto che svelano i primi dettagli ufficiali sul tablet.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite sarà realizzato sia in versione Wi-Fi che in una seconda variante dotata anche del supporto LTE. Il tablet, inoltre, potrà contare su di un display da 10.4 pollici di diagonale e su di una Book Cover ufficiale, confermata dal sito della casa coreana. Da notare che il tablet avrà 128 GB di storage interno (al momento non è confermata una variante da 64 GB).

Ricordiamo che a gestire il funzionamento del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite ci sarà il SoC Exynos 9611, chipset utilizzato da diversi mid-range di Samsung come il Galaxy A51, che sarà supportato da 4 GB di memoria RAM. Il tablet avrà anche una batteria da 7.040 mAh ed il sistema operativo Android 10 con One UI 2.0.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite includerà il supporto alla S-Pen, una fotocamera posteriore da 8 Megapixel ed una anteriore da 5 Megapixel. Il nuovo tablet dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di circa 400 Euro. Ulteriori dettagli ufficiali sul progetto dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.