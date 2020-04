OnePlus 8 e 8 Pro: confermata anche la data di uscita

OnePlus svelerà in via ufficiale i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro il prossimo 14 di aprile. I due nuovi smartphone arriveranno sul mercato nel giro di pochi giorni, almeno per quanto riguarda la Cina. In queste ore, infatti, è arrivata la conferma ufficiale in merito alla data di uscita dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro.

I due smartphone, infatti, saranno disponibili per la vendita in Cina a partire dal prossimo 17 aprile. La data è stata confermata da diversi rivenditori locali. Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito all’effettiva data di uscita dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro in Europa ed, in particolare, in Italia dove gli smartphone saranno acquistabili online, dal sito ufficiale e probabilmente da alcuni rivenditori selezionati come Amazon.

Ricordiamo, invece, che i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro sono già stati al centro di diverse indiscrezioni per quanto riguarda i prezzi europei. Ecco quelli che dovrebbero essere i prezzi di tutte le varianti dei nuovi smartphone della casa cinese.

OnePlus 8 (8GB+128GB): €719 / €729

OnePlus 8 (12GB+256GB): €819 / €829

OnePlus 8 Pro (8GB+128GB): €919 /€929

OnePlus 8 Pro (12GB+256GB): €1,009 / €1,019

Rispetto ai loro precedessori, i nuovi smartphone di OnePlus arriveranno sul mercato con un considerevole rincaro di prezzo. Appuntamento al prossimo 14 aprile per tutte le novità ufficiali in merito ai nuovi smartphone.