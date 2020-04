Redmi Note 9S disponibile su Amazon Italia, si parte da 209 Euro

Il nuovo Redmi Note 9S, a distanza di alcune settimane dalla presentazione ufficiale, arriva anche su Amazon Italia. Il nuovo mid-range di Xiaomi è acquistabile a partire da 209 Euro, prezzo relativo alla variante con 4 GB di RAM e 64 GB di storage venduta e spedita da ZENEZ-EU. C’è poi la versione con 6 GB di RAM e 128 GB, decisamente più interessante, che può essere acquistata (spedita da Amazon) ad un prezzo di 229 Euro. Le colorazioni disponibili sono Grigio, Bianco e Aurora Blue.

Nel corso dei prossimi giorni, il nuovo Redmi Note 9S dovrebbe essere disponibile in un numero sempre maggiore di rivenditori. Nel frattempo, le unità disponibili su Amazon sono previste in consegna per la prossima settimana per chi effettuerà l’acquisto nella giornata di oggi. Ecco i link:

Ricordiamo che il Redmi Note 9S può contare su di un display IPS LCD da 6.7 pollici di diagonale con foro per la fotocamera anteriore e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 720G supportato da una batteria da 5.080 mAh con supporto alla ricarica rapida a 19 W. Da segnalare anche quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 48 Megapixel.