Samsung Galaxy A71: comparto fotografico bocciato da Dxomark

Con uno street price superiore ai 350 Euro, il Samsung Galaxy A71 è il punto di riferimento della gamma Samsung per tutti gli utenti interessati ad uno smartphone in grado di offrire qualcosa in più rispetto ai mid-range di fascia bassa come il Galaxy A51 e il Galaxy M30s, senza arrivare a spendere le cifre richieste per gli smartphone di fascia alta come gli ex top di gamma Galaxy S10.

Lo smartphone non sembra essere adatto a chi cerca un mid-range dalle buone qualità fotografiche. La recensione del Samsung Galaxy A71 di Dxomark, infatti, conferma le scarse propensioni fotografiche per lo smartphone che può contare su quattro camere posteriori. Il device ha ottenuto un punteggio complessivo di appena 84 punti con 89 punti nelle foto e 74 punti nei video. Come metro di paragone possiamo utilizzare il Galaxy A50 dello scorso anno (smartphone sensibilmente più economico di A71) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 85 punti.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy A71 può contare sul SoC Snapdragon 730 e su quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 64 megapixel ƒ/1.8 supportato da un sensore grandangolare da 12 megapixel ƒ/2.2 e due camere ausiliare da 5 Megapixel, una per l’effetto bokeh ed una per le macro.

Il Galaxy A71 è disponibile oggi a poco più di 350 Euro su Amazon: