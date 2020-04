LG ha appena presenta un nuovo smartphone con Snapdragon 845

LG ha appena presentato in via ufficiale un nuovo mid-range in Giappone. Si tratta del nuovo LG Style3, smartphone che molto probabilmente sarà commercializzato esclusivamente sul mercato nipponico. L’aspetto più interessante relativo a questo nuovo dispositivo è rappresentato dal SoC utilizzato.

Il nuovo LG Style3 può contare, infatti, sullo Snapdragon 845, il SoC montato dai top di gamma Android di due anni fa, che viene supportato da 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage interno ed una batteria da 3.500 mAh. LG continua, quindi, la sua politica di proporre smartphone con SoC non recentissimi. Questa volta, lo Snapdragon 845 dovrebbe essere più che sufficiente a garantire ottime prestazioni anche in considerazione della fascia di prezzo. Lo smartphone viene commercializzato in Giappone all’equivalente di circa 320 Euro.

A completare le specifiche del nuovo LG Style3 troviamo un display OLED da 6.1 pollici con risoluzione Full HD+ ed una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel supportato da un sensore secondario da 5 Megapixel per la profondità di campo. Lo smartphone si presenta con Android 10 e con la certificazione IP68, IPX5.

Maggiori dettagli in merito ad un possibile debutto europeo del nuovo mid-range di LG arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo che a maggio la casa coreana dovrebbe presentare diversi nuovi progetti.