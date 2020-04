Surface Go 2: il nuovo tablet potrebbe arrivare già a maggio

Microsoft sarebbe quasi pronta a lanciare il nuovo Surface Go 2. La seconda generazione del tablet “entry level” della gamma Surface, infatti, potrebbe arrivare già nel corso delle prossime settimane. La casa americana potrebbe lanciare il nuovo Surface Go 2 nel corso del prossimo mese di maggio in diversi mercati internazionali.

Le ultime indiscrezioni confermano che le scorte dell’attuale Surface Go sono sempre più ridotte e che nel giro di poche settimane il tablet non sarà più disponibile per far posto alla nuova generazione. Il Surface Go 2 dovrebbe essere quindi quasi pronto al debutto in tutti i principali mercati in cui è disponibile, Italia compresa.

Ricordiamo che il nuovo tablet di Microsoft potrà contare sul processore Intel Core m3-8100Y abbinato ad 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage SSD. Il nuovo Go 2 dovrebbe presentare anche una variante base con Intel Pentium Gold 4425Y anche se non è chiara ancora la dotazione di RAM e storage (Microsoft potrebbe abbandonare definitivamente il taglio da 4 GB di RAM).

Il nuovo Surface Go 2 dovrebbe presentare un display da 10 pollici, così come il suo predecessore. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il nuovo tablet dovrebbe partire da circa 400 Euro. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.