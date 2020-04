iPhone 12: possibili ritardi per la variante Pro Max

L’emergenza sanitaria in corso potrebbe causare alcuni ritardi per il lancio dei nuovi iPhone 12. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, a rischio ritardo potrebbe essere il top di gamma iPhone 12 Pro Max che, ricordiamo, dovrebbe presentare un display OLED da 6.7 pollici di diagonale e, come tutti i nuovi iPhone 12, con notch ridotto.

Secondo quanto emerso in queste ore, il nuovo iPhone 12 Pro Max dovrebbe essere presentato a settembre, come anche le altre tre varianti di iPhone in programma per la seconda metà dell’anno, ma il suo effettivo lancio commerciale sarà posticipato. Lo smartphone potrebbe arrivare sul mercato soltanto nel corso del mese di ottobre.

Nel corso dell’evento di settembre, che dovrebbe svolgersi senza ritardi, verranno presentati quattro iPhone 12. Oltre al Pro Max, infatti, ci sarà il 12 Pro con display OLED da 6.1 pollici e i due modelli “base”, ovvero iPhone 12 e 12 Plus che avranno display, rispettivamente, da 5.4 e 6.1 pollici.

Questi tre smartphone verranno commercializzati direttamente a settembre mentre solo il Pro Max arriverà in ritardo in base a quelle che sono le informazioni emerse online oggi. Maggiori dettagli e nuove conferme sulle tempistiche di lancio riportate potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.