Samsung Galaxy Tab S6 Lite: nuove conferme sul prezzo, si parte da 379 Euro

Se state cercando un nuovo tablet di fascia media, tra poche settimane potrete acquistare il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Il tablet, recentemente confermato anche dal sito ufficiale di Samsung, è oramai pronto al debutto commerciale. In queste ore arrivano nuove conferme sui prezzi del tablet.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite arriverà sul mercato con un prezzo di partenza di 379 Euro. Tale prezzo si riferisce alla variante da 64 GB di storage con connettività Wi-Fi. E’ confermata, inoltre, anche la commercializzazione della variante da 64 GB con connettività 4G. Questa versione del tablet costerà 439 Euro.

Al momento, invece, non ci sono conferme in merito ai prezzi della versione da 128 GB di storage che è stata confermata, nelle ultime ore, dalla sezione di supporto del sito Samsung. Tale variante potrebbe essere commercializzata solo in alcuni mercati e potrebbe quindi non arrivare in Italia.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite potrà contare su di un display LCD da 10.4 pollici con risoluzione Full HD e sul SoC Exynos 9611 supportato da 4 GB di memoria RAM. A completare le specifiche tecniche troveremo una batteria da 7.040 mAh, una fotocamera posteriore da 8 Megapixel, una fotocamera anteriore da 5 Megapixel, il supporto alla S-Pen e il sistema operativo Android 10 con One UI.