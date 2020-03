Redmi Note 9S è ufficiale: ecco la scheda tecnica completa del nuovo mid-range

Xiaomi ha svelato oggi in via ufficiale il nuovo Redmi Note 9S, mid-range che, di fatto, è la versione internazionale del Redmi Note 9 Pro svelato la settimana scorsa in India. Lo smartphone arriverà anche in Europa nel corso della prossima primavera con prezzi ancora non ufficializzati.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Redmi Note 9S potrà contare sul SoC Snapdragon 720G e su di un display IPS LCD da 6.67 pollici di diagonale con foro per la camera anteriore e risoluzione Full HD+. Lo smartphone arriverà sul mercato con varie combinazioni di RAM (4 o 6 GB) e storage (64 o 128 GB). La batteria avrà una capacità di 5.020 mAh.

Il comparto fotografico del nuovo Redmi Note 9S presenta quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 48 Megapixel, supportato da una grandangolare da 8 Megapixel, un sensore per le macro da 5 Megapixel ed uno di profondità da 2 Megapixel. La camera anteriore è da 2 Megapixel. Il sensore di impronte digitali è integrato nel tasto d’accensione laterale. Lato software avremo Android 10 con MIUI.

Maggiori dettagli su prezzo e data di uscita in Europa del nuovo Redmi Note 9S arriveranno nelle prossime settimane. Lo smartphone andrà a rimpiazzare l’ottimo Redmi Note 8 Pro, disponibile in Italia a poco più di 200 Euro.