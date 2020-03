LG G9: tra le specifiche potrebbe non esserci lo Snapdragon 865

Dopo alcuni anni difficili, LG prova a rilanciare la sua presenza nel settore smartphone. La casa coreana è al lavoro sul nuovo LG G9, smartphone che, secondo gli ultimi rumors, non sarà un top di gamma in quanto non potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865, il chipset montato da tutti (o quasi) gli smartphone di fascia alta con sistema operativo Android del 2020.

Il nuovo LG G9, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 765, una soluzione in grado di garantire comuqnune ottime prestazioni oltre che il supporto alla connettività 5G. La presenza del 765 in sostituzione dell’865 permetterà al nuovo LG G9 di arrivare sul mercato con un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello degli altri top di gamma.

Da notare, in ogni caso, che LG starebbe lavorando anche ad un flagship con Snapdragon 865 che dovrebbe essere il nuovo LG V60. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali in merito alla data di presentazione ma i nuovi smartphone della casa coreana dovrebbero essere svelati nel corso della primavera.

Ricordiamo che anche Google starebbe valutando di seguire la stessa strategia di LG con i nuovi Pixel 5 che potrebbero non avere lo Snapdragon 865. Maggiori dettagli, sia sui nuovi smartphone di LG che su quelli di Google, arriveranno nei prossimi giorni.