Samsung Galaxy M51: primo video render per l’inedito mid-range

Samsung si prepara ad ampliare la sua gamma di mid-range con il lancio del nuovo Samsung Galaxy M51. Lo smartphone in questione, ancora da presentare in via ufficiale, si mostra online nel primo video render diffuso oggi da OnLeaks. Il video ci svela il design ed anche alcune specifiche tecniche del device.

Il nuovo Samsung Galaxy M51 avrà un foro nel display per l’alloggiamento della camera anteriore ed una tripla fotocamera posteriore le cui specifiche non sono ancora note. Le dimensioni dello smartphone saranno pari a 162,6 x 77,5 x 8,5 mm. Da segnalare anche la presenza del sensore di impronte digitali posteriore e del jack audio.

A gestire il funzionamento del nuovo Samsung Galaxy M51 dovrebbe esserci un SoC di fascia medio-alta come lo Snapdragon 720G. Il device, infatti, dovrebbe essere l’erede del Galaxy M40 che può contare sul SoC Snapdragon 675. Maggiori dettagli sulle specifiche tecniche arriveranno, in ogni caso, nei prossimi giorni.

Ecco il video render del nuovo M51.

Ricordiamo che Samsung ha da poco svelato il nuovo Samsung Galaxy M31, un mid-range con batteria da 6.000 mAh che arriverà in Europa nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, in Italia è acquistabile l’ottimo M30s, battery phone che integra una batteria da 6.000 mAh. Ecco il link per l’acquisto.