Samsung Galaxy M31 è ufficiale: ottimo mid-range con una super batteria

Samsung ha appena svelato in via ufficiale il nuovo Samsung Galaxy M31. Si tratta di uno smartphone di fascia media con batteria da ben 6.000 mAh che punta a diventare il nuovo punto di riferimento del mercato per chi è in cerca di un device in grado di garantire un’autonomia al top.

Il nuovo Samsung Galaxy M31 presenta, tra le specifiche tecniche, il SoC Exynos 9611, lo stesso che troviamo sul Galaxy A51 che viene supportato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno. Da segnalare anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e da due sensori da 5 Megapixel, uno macro ed uno di profondità.

Il device presenta un display con notch a goccia caratterizzato da una diagonale di 6.4 pollici, risoluzione Full HD+ e tecnologia AMOLED. Il sensore di impronte digitali è posteriore. Lato software troviamo Android 10 con One UI 2.0. Il nuovo Samsung Galaxy M31 sarà in vendita in India da inizio marzo e dovrebbe arrivare in Europa nel corso della primavera.

Nel frattempo, ricordiamo che in Italia è disponibile il Galaxy M30s con batteria da 6.000 mAh che può essere acquistato in offerta su Amazon a 239 Euro. Ecco il link all’offerta: