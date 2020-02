Apple prepara il primo dispositivo Mac con CPU ARM

Apple sta preparando il terreno al lancio del primo dispositivo della gamma Mac con CPU ARM, in sostituzione dei processori Intel. La conferma arriva dal “solito” analista Ming-Chi Kuo, sempre in prima linea per quanto riguarda le novità legate alla casa di Cupertino.

Secondo quanto rivelato da Ming-Chi Kuo, infatti, Apple dovrebbe presentare il primo Mac con CPU ARM nel corso del 2021. Il dispositivo dovrebbe utilizzare un SoC con processo produttivo a 5 nm progettato direttamente da Apple. Il chip in questione dovrebbe essere un’evoluzione del SoC che troveremo tra le specifiche dei nuovi iPhone 12 in uscita nel corso del prossimo mese di settembre.

Il Mac con SoC ARM in arrivo nel corso del 2021 dovrebbe essere, naturalmente, un dispositivo ultra portatile che potrebbe rappresentare il nuovo entry level della gamma Mac Book anche se per ora non ci sono informazioni più precise. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane.

Apple, infatti, dovrebbe mettere a disposizione degli sviluppatori tutti gli strumenti necessari per adeguare i software già disponibili per MacOS ai nuovi SoC ARM. Ulteriori aggiornamenti sulle novità per gli sviluppatori e per la gamma Mac dovrebbero arrivare in occasione della WWDC 2020. Continuate a seguirci per saperne di più.