LG Q51 è un nuovo smartphone di fascia bassa della casa coreana

LG ha appena ufficializzato il nuovo smartphone di fascia bassa LG Q51. Il device, per ora presentato esclusivamente in Corea del Sud, diventa uno dei nuovi “entry level” della gamma del costruttore coreano che, negli ultimi anni, ha registrato un notevole calo delle vendite di smartphone non riuscendo in alcun modo a contrastare la concorrenza dei marchi cinesi.

Il nuovo LG Q51 può contare su di un display LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e sul SoC MediaTek Helio P22 supportato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno. A completare le specifiche tecniche del device troviamo la scocca con certificazione MIL-STD-810G, una batteria da 4.000 mAh ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 Megapixel, sensore grandangolare da 5 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel. Presente anche un sensore di impronte digitali integrato nella scocca posteriore.

In Corea del Sud il nuovo LG Q51 sarà commercializzato con un prezzo che, al cambio attuale, supera abbondantemente i 200 Euro. Staremo a vedere se LG proverà a portare anche in Europa il suo nuovo smartphone che, semplicemente analizzando le specifiche tecniche, difficilmente riuscirà ad ottenere un buon successo in Europa (considerando anche il prezzo elevato). Continuate a seguirci per tutte le novità su LG.