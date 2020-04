Sony WF-XB700 finalmente ufficiali in Italia, costano 150 euro

Presentate ad inizio mese, le Sony WF-XB700 sono state ufficializzate anche in Italia: si tratta delle nuove cuffiette true-wireless del colosso giapponese che catturano l’attenzione soprattutto per l’autonomia più che buona, almeno stando a quanto dichiarato dal produttore.

E’ doveroso sottolineare da subito che degli auricolari, nonostante Sony abbia oggi annunciato l’arrivo nel nostro paese, non c’è per ora traccia né sullo store ufficiale né su Amazon Italia dove però dovrebbero essere venduti a breve. Pertanto restano ignoti alcuni dettagli della scheda tecnica, ancora non svelata del tutto.

Conosciamo però già sufficienti particolari delle Sony WF-XB700. Sappiamo, ad esempio, che vantano la certificazione IPX4 che garantisce la resistenza a sudore e schizzi d’acqua, così come dei pulsanti per controllare la riproduzione musicale, interagire con un assistente vocale e rispondere alle chiamate.

Visto il prezzo di lancio, che sarà pari a 150 euro, la vera pecca è la mancanza della cancellazione attiva del rumore (che, almeno per questo 2020, sarà una delle discriminanti per decretare il successo o meno delle true-wireless), in compenso il design ergonomico, la tecnologia EXTRA BASS e, soprattutto, l’autonomia rendono degne di nota queste Sony WF-XB700. Il case di ricarica può garantire un’autonomia fino a 18 ore, gli auricolari raggiungono invece un’ora di ascolto con appena 10 minuti di ricarica (nove ore totali).