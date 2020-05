Sony WF-SP800N ufficiali: le nuove true-wireless sono rivolte agli sportivi

Dopo il lancio delle WF-XB700, in vendita anche in Italia (clicca qui per maggiori dettagli), Sony ha appena ufficializzato un nuovo modello di cuffie true wireless: si chiamano Sony WF-SP800N (davvero è così difficile scegliere dei nomi meno complicati?) e, come vedremo nella descrizione della scheda tecnica, si tratta di auricolari pensati principalmente per gli amanti dello sport.

Tra le caratteristiche principali c’è ad esempio la certificazione IP55 che assicura la resistenza delle cuffiette a schizzi d’acqua e sudore e permette anche un lavaggio superficiale dopo l’uso. Interessante anche l’ergonomia dei gommini uncinati che garantiscono una maggior stabilità degli auricolari.

Le Sony WF-SP800N vantano inoltre la cancellazione attiva del rumore, il cui livello è regolabile dall’utente, mentre con le funzionalità Extra Bass, 360 Reality Audio e Headphones Connect si darà possibilità non solo di avere una qualità audio al top ma anche di personalizzare l’esperienza d’ascolto andando ad agire su diversi parametri.

Presenti le gesture che consentono di controllare la riproduzione musicale, di rispondere alle chiamate o di attivare la funzionalità Quick Attention (consente di interagire con l’ambiente e con le persone senza dover togliere le cuffiette), mentre non mancano neppure i sensori che attivano gli auricolari in automatico quando sono indossati. Per quanto riguarda la batteria, sommando auricolari e case di ricarica si arriva a 18 ore di riproduzione, 26 senza cancellazione attiva del rumore. Con 10 minuti di ricarica, invece, è garantito un ascolto di un’ora.

Detto dell’integrazione con Alexa e Assistant, va ricordato che il prezzo delle Sony WF-SP800N non è ancora stato ufficializzato. Si sa, però, che saranno disponibili a luglio nelle colorazioni bianca, blu e nera.