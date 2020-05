One UI 2.1 in roll out su Samsung Galaxy A51!

Gran notizia per i possessori di Samsung Galaxy A51: il medio-gamma, lanciato lo scorso anno e disponibile anche in una versione con supporto al 5G, sta infatti cominciando a ricevere un nuovo aggiornamento che porta la versione della One UI, l’interfaccia personalizzata, alla 2.1.

Il colosso coreano continua quindi nel programma di aggiornamento software per i suoi mid-range di punta: la One UI 2.1 è attesa anche sui top di gamma più datati (nelle ultime settimane vi abbiamo parlato in diverse occasioni dello sviluppo per Galaxy S9 e Note 9) ma per il momento le priorità sono altre.

Il rilascio dell’aggiornamento è partito da pochissime ore e i primi feedback arrivano da mercati non di primissima fascia come Egitto, Marocco o Russia: il nuovo firmware è contraddistinto dalla build A515FXXU3BTD4, il download pesa circa 1,26 GB e a bordo ci sono anche le patch di sicurezza Android relative allo scorso mese di aprile.

Come da previsioni, anche la versione della One UI 2.1 su Samsung Galaxy A51 è leggermente modificata: per evidenti differenze dal punto di vista hardware, non possono essere integrate alcune funzionalità della fotocamera (Hyperlapse, Pro Video, Scatto Video…) che resteranno quindi “esclusiva” dei recenti Galaxy S20 e dei flagship idonei. Presenti, invece, altre feature come Quick Share, Music Share, la Galleria rinnovata e tanto altro.

