Vivo iQOO Neo3 avrà Snapdragon 865 e un display con refresh rate a 144 Hz!

Continuano ad arrivare dettagli su Vivo iQOO Neo 3, top di gamma dell’azienda cinese che di certo sarà tra gli smartphone da tenere d’occhio nelle prossime settimane. Il device verrà presentato giovedì 23 aprile, ma oggi il produttore ha ufficializzato alcuni dettagli della scheda tecnica davvero ghiotti che si vanno ad aggiungere alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

Partiamo dal prezzo: Vivo iQOO Neo 3 dovrebbe costare 2.998 yuan, al cambio attuale poco meno di 390 euro. Si tratta di un particolare non di poco conto considerato che sarà ancora più economico del Nubia Red Magic 5G (di cui abbiamo parlato ieri in questo articolo) con cui avrà in comune il display con refresh rate a 144 Hz. Basti pensare che una delle caratteristiche principali di OnePlus 8 Pro, presentato poche ore fa, è uno schermo con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz.

Non è tutto: oggi Vivo ha confermato la presenza dello Snapdragon 865 a bordo, così come l’utilizzo delle memorie fisiche di tipo UFS 3.1. Vale la pena ricordare anche altri rumors già emersi: foro integrato sul display per ospitare la selfie-cam, batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica veloce da 44 W, Android 10 di serie, display LCD da 6.6″ in Full HD+ e una fotocamera da 48 MP sul posteriore che guiderà un modulo probabilmente composto da 4 sensori.