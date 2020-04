Samsung Galaxy A51 riceve le patch di sicurezza di aprile

Tempo di aggiornamenti per Samsung Galaxy A51: lo smartphone di fascia medio-bassa, lanciato lo scorso anno, sta cominciando a ricevere un nuovo update che porta con sé le più recenti patch di sicurezza Android, quelle aggiornate al mese di aprile 2020. E’ l’ennesima conferma del fatto che il produttore coreano resta in primissima linea sul fronte aggiornamenti software, precedendo spesso – soprattutto in quelli mensili principalmente dedicati alla sicurezza – smartphone dei competitors molto più celebrati.

La nuova versione è contrassegnata dalla sigla A515FXXS3ATD2. Il roll out, partito nelle scorse ore, sta per il momento coinvolgendo i paesi dell’America Latina, mentre non arrivano ancora riscontri né dall’Europa né dagli Stati Uniti. Non dovrebbero passare troppi giorni, comunque, prima che il rilascio tocchi anche le unità presenti in Italia.

Anche per questo mese di aprile Samsung ha integrato le vulnerabilità risolte da Google su Android stock con una lunga serie di correzioni relative alla sua personalizzazione One UI. L’aggiornamento può essere scaricato manualmente, nel caso in cui fosse già presente, tramite il percorso “Aggiornamento software-Scarica e Installa”, sotto le Impostazioni di sistema. Si può scegliere anche di scaricare qui il firmware e installarlo tramite Odin.

