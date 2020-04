Xiaomi Mi 9 Lite: arriva in Italia l’aggiornamento ad Android 10 con MIUI 11

Dopo il rilascio della versione beta, prende il via in queste ore il rilascio dell’aggiornamento stabile ad Android 10 con MIUI 11 per lo Xiaomi Mi 9 Lite, l’ottimo mid-range della casa cinese arrivato sul mercato lo scorso anno ed ancora oggi uno dei migliori prodotti per chi è in cerca di uno smartphone completo a meno di 300 Euro.

L’update ha un peso di oltre 2 GB ed introduce tutte le novità di Android 10 oltre alla nuova evoluzione della MIUI 11. Da segnalare, in ogni caso, che, nonostante il rollout dell’aggiornamento sia partito oggi, il firmware in distribuzione presenta ancora le patch di sicurezza aggiornate allo scorso mese di febbraio 2020. Staremo a vedere se arriveranno nuovi update nel corso dei prossimi giorni.

Ricordiamo che lo Xiaomi Mi 9 Lite ha un display da 6.4 pollici di diagonale con notch a goccia e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 710, un chipset in grado di garantire ottime performance considerando la fascia di prezzo. Il SoC è affiancato da 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno.

Attualmente, lo Xiaomi Mi 9 Lite è acquistabile a meno di 250 Euro direttamente su Amazon. Ecco il link alle migliori offerte del momento.