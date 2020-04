OnePlus 8 e 8 Pro disponibili in pre-ordine su Amazon, consegne dal 21/4

A distanza di poche ore dalla presentazione ufficiale, sono già disponibili su Amazon Italia i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro, i nuovi smartphone con cui la casa cinese punta a sfidare la concorrenza Android. Rispetto allo scorso anno, sono cresciuti nettamente i prezzi ma la scheda tecnica è diventata ancora più ricca, a partire dall’adozione del SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto al 5G.

I nuovi smartphone di OnePlus sono disponibili in due varianti. Il modello base ha 8 GB di RAM e 128 GB di storage mentre la versione top ha 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Ecco tutte le colorazioni ed i prezzi dei nuovi smartphone:

OnePlus 8 8+128 GB a 719 euro (colorazioni Onyx Black e Glacial Green)

(colorazioni Onyx Black e Glacial Green) OnePlus 8 12+256 GB a 819 euro (colorazioni Glacial Green e Interstellar Glow)

(colorazioni Glacial Green e Interstellar Glow) OnePlus 8 Pro 8+128 GB a 919 euro (unica colorazione Onyx Black)

(unica colorazione Onyx Black) OnePlus 8 Pro 12+256 GB a 1.019 euro (colorazioni Glacial Green e Ultramarine Blue)

Come detto, i due smartphone di OnePlus sono già ordinabili su Amazon Italia. Attualmente, tutte le versioni sono disponibili con consegna dal prossimo 21 aprile ma, in caso di elevate richieste, potrebbero esserci dei ritardi per chi non acquisterà subito uno dei dispositivi. Per preordinare i nuovi smartphone potete utilizzare i link qui di sotto.