Honor 10, 10 Lite e Honor Play cominciano a ricevere le patch di maggio

Giornata di aggiornamenti in casa Honor: il produttore cinese, qualche ora fa, ha fatto partire gli update con a bordo le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di maggio per tre suoi smartphone. Parliamo di Honor 10 (top di gamma che ha goduto di un ottimo successo anche in Italia), 10 Play e Honor Play.

Dalle prime informazioni sul changelog, non sono segnalate grosse novità su nessuno dei tre modelli, al di là dei già citati aggiornamenti relativi alla sicurezza. Nel caso di Honor 10 si fa riferimento alla versione EMUI 10.0.0.178 per un download dal peso di 234 MB, per la sua variante Lite c’è la EMUI 10.0.0.190 (download da 98 MB) mentre Honor Play passa alla versione firmware EMUI 9.1.0.382 (non ha ancora ricevuto Android 10) con un download di 228 MB.

Vale la pena sottolineare che non arriva alcun riscontro dall’Italia, quindi presumibilmente ci sarà da attendere ancora qualche settimana prima dell’arrivo delle patch di maggio anche nel nostro paese. Come sempre, comunque, è possibile controllare manualmente la presenza dell’update, recandosi sulla relativa voce tra le impostazioni di sistema.

