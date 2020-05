HONOR Play 4 5G si mostra nei primi render stampa

Il prossimo 3 giugno, in Cina, ci sarà il debutto del nuovo HONOR Play 4 5G, smartphone destinato a ritagliarsi uno spazio molto importante sul mercato grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo si mostra in queste ore in questi nuovi render stampa apparsi in rete con qualche giorno d’anticipo rispetto all’effettiva presentazione.

Il nuovo HONOR Play 4 5G verrà svelato, come anticipato da questi render, in tre diverse colorazioni e potrà contare su quattro fotocamere posteriori oltre che su di un sensore di impronte digitali laterale. I render non mostrano la parte frontale dello smartphone che dovrebbe avere un display con foro.

Ricordiamo che il nuovo HONOR Play 4 5G potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 800 che garantisce il supporto al 5G (anche in modalità Dual SIM). Il SoC è lo stesso che troviamo tra le specifiche dei nuovi Redmi 10X e 10X Pro, smartphone presentati in Cina alcuni giorni fa e pronti a sfidare il nuovo smartphone HONOR.

Il nuovo HONOR Play 4 5G avrà un display da ben 6.81 pollici con risoluzione Full HD+ e potrà contare su diverse combinazioni di RAM (da 4 a 8 GB) e storage (da 64 a 256 GB) con una batteria da 4.200 mAh. Il device avrà Android 10 con Magic UI 3.1 e presenterà dimensioni pari a 170×78,5×8,9 mm con un peso di 213 grammi.