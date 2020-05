Redmi 9, 9A e 9C: ecco le specifiche tecniche complete

Dopo il lancio dei nuovi Redmi Note 9, 9 Pro e 9S, il marchio indipendente di Xiaomi è pronto ad espandere ulteriormente la sua gamma con il lancio dei nuovi Redmi 9, 9A e 9C. Si tratta di tre entry level che, in Europa, andranno ad occupare la fascia di prezzo compresa tra i 100 ed i 150 Euro.

In queste ore, a svelare i primi dettagli sulla scheda tecnica dei nuovi Redmi 9, 9A e 9C ci pensa l’insider Sudhanshu1414 che ha diffuso l’immagine che riportiamo qui di sotto e che va a svelare tutti i dettagli principali dei nuovi smartphone. La nuova gamma Redmi 9 presenterà un display LCD da 6.53 pollici con risoluzione HD+ per 9A e 9C e risoluzione Full HD+ per il Redmi 9.

Ecco le specifiche complete:

Al momento, non ci sono conferme in merito alla commercializzazione europea dei tre nuovi Redmi 9. E’ possibile che solo alcune varianti arrivino in Italia. Il lancio dovrebbe avvenire nel corso della prossima estate. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno, di certo, nei prossimi giorni.

