Xiaomi Mi 10 e Redmi Note 9S in offerta su Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per il top di gamma Xiaomi Mi 10, protagonista di una delle prime offerte dopo il lancio, e il mid-range Redmi Note 9S, smartphone che a meno di 200 Euro rappresenta una soluzione da tenere in forte considerazione per chi vuole risparmiare acquistando però uno smartphone di buon livello.

Per quanto riguarda lo Xiaomi Mi 10, l’offerta di oggi permette di acquistare lo smartphone su Amazon a 748 Euro, un prezzo sicuramente interessante considerando la presenza dello Snapdragon 865 e di un ottimo comparto fotografico in cui spicca il sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

L’offerta sul Redmi Note 9S, invece, permette di acquistare lo smartphone ad un prezzo di 185 Euro. L’offerta riguarda la variante con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 720G. Da segnalare anche la presenza di una batteria da ben 5020 mAh. Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Ricordiamo che sono ancora disponibili in offerta lancio i nuovi Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, disponibili rispettivamente a partire da 179 e 249 Euro.