Nokia: in futuro arriverà uno smartphone 5G con SoC MediaTek

Tra le novità future della gamma Nokia ci sarà anche uno smartphone 5G che non utilizzerà un SoC Qualcomm a differenza di quanto avviene con il Nokia 8.3 5G, che ha lo Snapdragon 765G, e di quanto avverrà con il futuro top di gamma Nokia 9.3 PureView, che arriverà nella seconda metà del 2020 con lo Snapdragon 865.

Il prossimo progetto di Nokia con supporto al 5G dovrebbe essere un “mid-range” in grado di accedere alle reti mobili di nuova generazione. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà un SoC MediaTek, probabilmente il nuovo Dimensity 800 5G che troviamo anche sui recentissimi Redmi 10X e 10X Pro.

Secondo le prime indiscrezioni, HMD Global continuerà a seguire la sua politica attendista in quanto il lancio del nuovo smartphone 5G con SoC MediaTek non sarebbe imminente. Il progetto, infatti, potrebbe arrivare solo sul finire del 2020 oppure ad inizio del 2021. Un lancio così ritardato potrebbe limitare il successo dello smartphone come già avvenuto con altri smartphone Nokia arrivati sul mercato con un SoC non recentissimo.

Maggiori dettagli in merito al nuovo smartphone 5G di Nokia potrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo progetto del brand finlandese.